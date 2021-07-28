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Подтопленный вокзал и улицы: Черновцы накрыл мощный ливень

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Черновцы , Среда 28 июля 2021 19:38
Подтопленный вокзал и улицы: Черновцы накрыл мощный ливень Фото: непогода в Черновцах подтопила улицы и вокзал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мощный ливень в Черновцах подтопил помещение вокзала и территорию вокруг него. В результате непогоды также пострадала и улица Богдана Хмельницкого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Молодой буковинец.

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате непогоды был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

Отмечается, что работникам приходилось самостоятельно ликвидировать последствия выметая воду в сточную яму посреди зала. В частности, вместе с вокзалом, из-за непогоды пострадала й територия вокруг здания.

Также известно, что мощный ливень подтопил улицу Богдана Хмельницкого и частично улицу Гагарина.

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