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Нет оборудования: Украина отправит "черные ящики" самолета МАУ во Францию

Новости » Политика     03.06.2020 - 11:30
Нет оборудования: Украина отправит "черные ящики" самолета МАУ во Францию
Фото: обломки сбитого в Иране самолета (скрин видео youtube.com/MNS GOV UA)

В Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования для расшифровки

Украина, как только получит "черные ящики" сбитого в январе пассажирского самолета МАУ, отправит их на расшифровку во Францию. Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, на сегодня МИД договаривается с Ираном о передаче "черных ящиков" в Киев, но потом их передадут Франции. Енин подчеркнул, что у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного Boeing.

"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию (с которой договорилась именно Украина, - ред.) через Украину", - объяснил Енин.

Напомним, во вторник, 2 июня, Енин встречался с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, который опроверг сообщения иранских СМИ о передаче самописцев напрямую Франции, в обход Украины.

Украинский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Киев-Тегеран, сбили 8 января 2020 года, в результате погибли 176 человек; виновным в катастрофе иранская сторона назвала оператора ракетной системы.

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Автор: Владислав Красинский

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныФранцияСамолет
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