Немає обладнання: Україна відправить "чорні ящики" літака МАУ до Франції

Фото: уламки збитого в Ірані літака (скрін відео youtube.com/MNS GOV UA)

В Україні немає авторизованого компаниією Boeing обладнання для розшифровки

Україна, як тільки отримає "чорні ящики" збитого в січні пасажирського літака МАУ, відправить їх на розшифровку до Франції. Самописці передадуть, оскільки в Україні немає авторизованого компанією Boeing обладнання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, на сьогодні МЗС домовляється з Іраном про передачу "чорних скриньок" до Києва, але потім їх передадуть Франції. Єнін підкреслив, що в України немає обладнання та програмного забезпечення, авторизованого Boeing.

"Тільки так ця експертиза буде мати доказове значення і міжнародне визнання. Тому ми відпрацьовуємо маршрут передачі ящиків до Франції (з якою домовилася саме Україна, - ред.) через Україну", - пояснив Єнін.

Нагадаємо, у вівторок, 2 червня, Єнін зустрічався з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді, який спростував повідомлення іранських ЗМІ про передачу самописців безпосередньо Франції, в обхід України.

Українська літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Київ-Тегеран, збили 8 січня 2020 року, в результаті загинуло 176 осіб; винним у катастрофі іранська сторона назвала оператора ракетної системи.

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Автор: Владислав Красинский