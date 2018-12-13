Оборудование НАТО для украинской армии уже отправили самолетом

Фото: встреча Петра Порошенко с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (twitter.com/poroshenko)

Страны НАТО передали Украине спецсредства связи для армии

Спецсредства связи, которые передали страны НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже отправлены самолетом и скоро прибудут в Киев. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО.

Отмечается, что в рамках имплементации Трастового фонда НАТО по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила в четверг, 13 декабря, оборудование, которое значительно улучшит способности системы управления и связи ВСУ.

"Груз уже в воздухе и скоро будет доставлен по назначению... Современное оборудование, которое будет способствовать защите территориальной целостности и суверенитета нашего государства, - замечательный новогодний подарок от НАТО", - сообщили в пресс-службе.

Также Миссия выразила благодарность странам-контрибуторам Трастового фонда - Австралии, Великобритании, Дании, Исландии, Канаде, Латвии, Литве, Германии, Польши, США и Турции, которые оказали эту помощь украинской армии.

Напомним, во время сегодняшней встречи с президентом Украины Петром Порошенко генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обязался предоставить украинским ВСУ оборудование для безопасности связи до конца 2018 года.