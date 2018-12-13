ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Оборудование НАТО для украинской армии уже отправили самолетом

Новости » Политика    13.12.2018 - 19:38
Оборудование НАТО для украинской армии уже отправили самолетом
Фото: встреча Петра Порошенко с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (twitter.com/poroshenko)

Страны НАТО передали Украине спецсредства связи для армии

Спецсредства связи, которые передали страны НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже отправлены самолетом и скоро прибудут в Киев. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО.

Отмечается, что в рамках имплементации Трастового фонда НАТО по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила в четверг, 13 декабря, оборудование, которое значительно улучшит способности системы управления и связи ВСУ.

"Груз уже в воздухе и скоро будет доставлен по назначению... Современное оборудование, которое будет способствовать защите территориальной целостности и суверенитета нашего государства, - замечательный новогодний подарок от НАТО", - сообщили в пресс-службе.

Также Миссия выразила благодарность странам-контрибуторам Трастового фонда - Австралии, Великобритании, Дании, Исландии, Канаде, Латвии, Литве, Германии, Польши, США и Турции, которые оказали эту помощь украинской армии.

Оборудование НАТО для украинской армии уже отправили самолетом

Напомним, во время сегодняшней встречи с президентом Украины Петром Порошенко генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обязался предоставить украинским ВСУ оборудование для безопасности связи до конца 2018 года.

США призвали Венгрию прекратить блокаду сотрудничества Украины с НАТО НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины
Новости Украины НАТОВооруженные силы УкраиныЙенс Столтенберг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь