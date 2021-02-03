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Оборот в 5 млрд гривен: в Харькове заблокировали крупный конвертационный центр

Автор: Роман Тверденко

В Харькове блокировали деятельность конвертационного центра. Его оборот достиг 5 миллиардов гривен.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, к деятельности конвертцентра были причастны фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные ведомости в реестр налоговых накладных. Они проводили бестоварные операции, осуществляя налоговую "скрутку" и это приводило к убыткам для госбюджета в особо крупных размерах.

Во время обысков в офисах, по местам проживания фигурантов, в автомобилях и в банках правоохранители обнаружили неучтенные 7 миллионов гривен. Изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и прочие документы. Следственные действия продолжаются.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра. Его оборот за три года составил около 300 миллионов гривен.

В декабре 2020 года сообщалось, что Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство.

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Новости Украины Харьковконвертационные центры