СБУ во Львове разоблачила конвертационный центр с оборотом в 20 млрд гривен

Фото: изъятая наличность (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, организовали конвертационный центр двое бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях.

Дельцы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконном формировании налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов.

Правоохранители во время проведения более 30 одновременных обысков обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию.

Фото: изъятая наличность (ssu.gov.ua)

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Преступникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности, со штрафом от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в начале декабря в Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. С помощью него в тень вывели почти 200 млн гривен.