Обороняти Сватово буде розгромлена під Харковом танкова армія, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА) дислоковані вздовж лінії оборони у цьому районі.

За даними британської розвідки, елітна 1-а ГТА зазнала тяжких втрат на початку війни, а також числа під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року. Зараз вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча її чисельність залишається значно нижчою за затверджену, що становить понад 25 тисяч осіб.

"Зараз Росія завершила майже безперервну систему траншей протягом 60 км між Сватовим і російським кордоном. Однак, попри тривалість цих робіт, глибина укріплень залишається неясною. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань багато в чому залежатиме від ступеня підтиримки запасних позицій", - зазначають у Міноборони Британії.