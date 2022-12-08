Оборонять Сватово будет разгромленная под Харьковом танковая армия, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, подразделения 1-й гвардейской танковой армии России (1 ГТА) дислоцированы вдоль линии обороны в этом районе.

По данным британской разведки, элитная 1-я ГТА понесла тяжелые потери в начале войны, а также числе во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года. В настоящее время она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя ее численность остается значительно ниже утвержденной, составляющей более 25 тысяч человек.

"В настоящее время Россия завершила почти непрерывную систему траншей на протяжении 60 км между Сватово и российской границей. Однако, несмотря на продолжительность этих работ, глубина укреплений остается неясной. Эффективность оборонительных операций 1 ГТА и других формирований во многом будет зависеть от степени подержки запасных позиций", - отмечают в Минобороны Британии.