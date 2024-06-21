На оборону Часового Яру перекинули 24 бригаду: ситуація "надзвичайно важка"

Нагадаємо, 18 червня Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр.

Інститут вивчення війни у звіті за 19 червня повідомляв, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжували наступальні операції в цьому районі 18 і 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в центрі Калинівки (на північ від Часового Яру).

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