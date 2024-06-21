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На оборону Часова Яра перебросили 24 бригаду: ситуация "чрезвычайно тяжелая"

Фото: 24 ОМБр передислоцирована для усиления обороны в район Часова Яра (facebook.com/24th.brigade)
Автор: Вадим Ребрина

Подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часова Яра. В бригаде говорят, что ситуация в городе и вокруг него "чрезвычайно тяжелая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр в Facebook .

В сообщении бригады говорится, что оккупанты постоянно устраивают массированные лобовые штурмы, а также пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Кроме того, оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

"Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим собратьям. Отомстим за каждого", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня Генштаб сообщал, что россияне пытаются продвинуться в микрорайон Новый города Часов Яр.

Институт изучения войны в отчете за 19 июня сообщал, что российские войска недавно незначительно продвинулись северо-восточнее Часова Яра и продолжали наступательные операции в этом районе 18 и 19 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в центре Калиновки (к северу от Часова Яра).

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