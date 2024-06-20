Українські захисники відбивають території біля Вовчанська Харківської області: карти ISW

Українські сили нещодавно відбили Тихе і райони в південній і центральній частині Стариці, що біля Вовчанська. Проте обстріл міста керованими авіабомбами вказує на те, що російські окупанти можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Відомий російський військовий блогер повідомив 17 і 18 червня, що українські війська захопили Тихе, а російські сили завдали повітряних ударів по населеному пункту, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, захопили поселення протягом останніх кількох днів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 18 червня, показують, що українські війська також нещодавно відбили райони в південній і центральній частині Стариці (на південний захід від Вовчанська), а український батальйон, який діяв у цьому районі, повідомив 10 і 18 червня, що він відвів позиції поблизу Стариці.

Українське джерело повідомило 18 червня, що російські сили завдали удару по Вовчанську 13 керованими плануючими бомбами протягом однієї години, що вказує на те, що російські сили можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.

Операція №2 - Луганська область

19 червня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили.

Речник української бригади, яка діє поблизу Сватового, 19 червня повторив занепокоєння тим, що російські війська стягнули резерви на Сватівський напрямок для наступу на Борову.

Російські блогери поширили кадри, на яких 16-та бригада спецназу РФ нібито використовувала балістичну ракету «Іскандер» для удару по мосту через річку Оскіл на південний захід від Борової, що вказує на те, що російські війська, можливо, намагаються перекрити українські наземні лінії зв’язку, щоб ізолювати українські сили на східному (лівому) березі р. Оскіл у рамках підготовки до можливих наступальних операцій на Боровому напрямку.

Генштаб України також повідомив, що російські війська наступали в напрямку Кругляківки, що може додатково свідчити про те, що російські війська готуються до посилених наступальних операцій у цьому районі.

Російські джерела стверджували, що війська РФ посилили атаки на Сіверському напрямку та просунулися в районі Роздолівки (на південь від Сіверська).

"ISW нещодавно спостерігав геолокаційні кадри російських військ, які просуваються на західну та східну околиці Роздолівки", - йдеться у звіті.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжували наступальні операції в цьому районі 18 і 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в центрі Калинівки (на північ від Часового Яру.

Російські джерела стверджували, що 18 і 19 червня російські війська просунулися на Торецькому напрямку (на південь від Часів Яр і на захід від Горлівки), але ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

Російські війська продовжували наступальні дії на Авдіївському (Покровському) напрямку, але не зробили підтвердженого наступу 18 і 19 червня.

Російські війська наступали:

в районі Новоолександрівки, Калинового, Сокіла, Новопокровського, Євгенівки та Новоселівки Першої;

біля Яснобродівки;

біля Карлівки та Невельського.

Російські війська нещодавно здійснили обмежене просування на захід від Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста 18 і 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в полях на південь від Георгіївки.

Повідомляється, що російські сили продовжували наступ на захід від Донецька поблизу Красногорівки та на південний захід від Донецька біля Парасковіївки, Максимілянівки, Костянтинівки та на Вугледарському напрямку.

Російські сили здійснили наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не зробили підтверджених наступів 18 і 19 червня.

Російські сили, як повідомляється, атакували на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки поблизу Рівнополя та Новодарівки.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області 18 і 19 червня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські та українські джерела повідомляли, що біля Роботиного тривають бої; на схід від Роботиного біля Вербового; на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки та Новопокровки; та на північ від Роботиного біля Новоданилівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що російські війська здійснили незначне просування на північ від Корсуньки (на північний схід від Кринок у східній Херсонській області), але це просування, швидше за все, відбулося не протягом останніх 24 годин.

18 і 19 червня тривали позиційні бойові дії на східному березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.