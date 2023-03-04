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На оборону Бахмута направили елітні підрозділи ЗСУ, - британська розвідка

Фото: на захист Бахмута направили елітні підрозділи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі зазнає все більш серйозного тиску, у місті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, сили регулярної російської армії та групи "Вагнера" продовжили наступ на північні околиці міста, які нині є утримуваним Україною виступом, вразливим для російських атак із трьох сторін.

За даними британської розвідки, Україна укріплює цей район елітними підрозділами.

Водночас за останні 36 годин два ключові мости в Бахмуті були зруйновані, у тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання Бахмуту з міста Часів Яр.

"Утримувані Україною маршрути постачання з міста стають дедалі більш обмеженими", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, командувач Силами спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута, де перевірив роботу своїх підрозділів.

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БахмутВійна Росії проти України