На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ, - британская разведка

Как отмечается в сводке, силы регулярной российской армии и группы "Вагнера" продолжили наступление на северные окраины города, которые в настоящее время являются удерживаемым Украиной выступом, уязвимым для российских атак с трех сторон.

По данным британской разведки, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями.

В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

"Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными", - отмечают в Минобороны Британии.