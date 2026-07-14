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В "оборонці" назвали ключові недоліки відкриття експорту зброї

10:45 14.07.2026 Вт
2 хв
Чому до експорту не залучили безпосередньо оборонну галузь?
aimg Костянтин Широкун
Фото: в "оборонці" назвали ключові недоліки відкриття експорту зброї (Getty Images)

При розробці правил експорту озброєння представники держави не залучили до консультацій представників приватного сектору.

Так, CEO NAUDI Сергій Гончаров зазначив, що проблема озвучених умов відкриття експорту в тому, що не залучили безпосередньо оборонну галузь. За його словами, йдеться не про образу окремих компаній, а про системну прогалину в процесі підготовки документа.

Ставку 30% на компоненти Гончаров називає рішенням, яке фактично закриває ринок. Він пояснив, що саме в сегменті компонентів українським виробникам критично важливо виходити на європейські ринки, замінюючи китайську продукцію, а конкуренція там переважно цінова.

"Така ставка є фактично забороняючою, і навряд чи щось звідси кудись вийде – ні низькотехнологічне, ні високотехнологічне", – сказав Гончаров, додавши, що компоненти охоплюють водночас і дешеві пропелери для FPV, і дорогі термальні камери, попри те, що на обидва типи продукції поширюється однакова ставка.

Щодо самого механізму, Гончаров пояснив, що раніше плата за отримання експортного дозволу становила близько тисячі гривень і була фіксованою. Тепер вона трансформувалася у 20% від вартості контракту – і це сума, прив'язана до конкретного контракту чи навіть листа офіційного наміру від іноземного замовника.

"Для того, щоб отримати експортний дозвіл, ви повинні заплатити відразу 20 мільйонів доларів за адміністративну послугу", – навів Гончаров приклад на контракті вартістю 100 мільйонів доларів.

Ключова проблема, за його словами, у тому, що ці кошти не повертаються, якщо у видачі дозволу зрештою відмовлять.

Експорт озброєння

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Україна запроваджує спрощений механізм експорту вітчизняного озброєння та військових технологій для країн-партнерів. Нова модель дозволить скоротити термін розгляду заявок від виробників утричі.

Спрощена процедура діятиме для поставок до країн, з якими підписано угоди у форматі Drone Deal, а її головна зміна - скорочення терміну розгляду заявок з 90 до 30 днів.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати купують велику партію українських безпілотників у компанії F-Drones. Компанія першою отримала дозвіл на експорт озброєння з України.

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