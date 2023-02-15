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Оборонпром Росії критично послаблюється і не відповідає потребам, - розвідка Британії

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Москва, Середа 15 лютого 2023 09:06
Оборонпром Росії критично послаблюється і не відповідає потребам, - розвідка Британії Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Військове виробництво Росії критично послаблюється та не відповідає вимогам Міністерства оборони і окупаційних військ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Зазначається, що про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва РФ. Так, 9 лютого заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін під час наради 12 лютого розкритикував віце-прем'єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за "дурість".

"Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну", - пояснюють розвідники.

За даними розвідки, військове виробництво Росії не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, а також відновленню запасів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ вже неспроможна виробляти достатньо ракет для постійних масованих обстрілів.

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