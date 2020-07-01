В оборонный бюджет США включили новые санкции против "Северного потока-2"

Конгрессмен-республиканец Стив Вомак сообщил, что Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа.

Об этом Вомак написал в Twitter.

Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить возведение "Северного потока - 2".

"Путин хочет использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", - написал Вомак.

Напомним, в начале июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".

Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

Отметим, кремлевское руководство неоднократно заявляло о намерении достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на санкции США.

Отметим, что проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Но из-за санкций, которые приняла палата представителей Конгресса США, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.