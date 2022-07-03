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Оборонные предприятия России отказываются ремонтировать технику оккупантов, - разведка

Фото: оборонные предприятия России отказываются ремонтировать технику оккупантов (t.me/zsuwar)
Автор: Сергей Пышкин

Оборонные предприятия России отказываются ремонтировать поврежденную технику оккупантов. Все из-за отсутствия компонентов или же недостаточной суммы средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

С начала полномасштабного вторжения России, наши бойцы уничтожили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только с Южного военного округа России.

"Доставляя к ремонтным заводам поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков", - пишет разведка.

Командование пыталось исправить ситуацию созданием ремонтных бригад, однако коррупция свела эту попытку на нет.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что российские военные пытаются сдезертировать в Крым через Арабатскую стрелку, чтобы избежать боевых действий.

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