Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів, - розвідка

З початку повномасштабного вторгнення Росії, наші бійці знищили більше 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу Росії.

"Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків", - пише розвідка.

Командування намагалося виправити ситуацію створенням ремонтних бригад, однак корупція звела цю спробу нанівець.