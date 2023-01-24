В оборонному комітеті ВР заявили, що міністр оборони відповідає займаній посаді

Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні відповідає займаній посаді. Він стримав слово про демонополізацію ринку харчових закупівель і гідно працює на міжнародній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, члена комітету з питань оборони, нацбезпеки та розвідки Соломію Бобровську.

За її словами, після учорашнього засідання оборонного комітету, де міністр оборони Олексій Резніков надавав інформацію щодо закупівлі продуктів харчування для армії, депутати ще продовжать опрацьовувати цю тему.

Разом з тим, роботу Резнікова на посаді міністра оборони в цілому Бобровська оцінює позитивно.

"Я вважаю, що пан Олексій на своїй позиції. В нього була принципова позиція рік тому, і він дотримав свого слова - по харчуванню і закупівлях знищити монополіста і більше не повторювати загрозу безпеці щодо закупівель. Також він відпрацьовує на міжнародному рівні. І в нього насправді цивільна політична посада. Нарешті є розмежування між функціональними обов‘язками головного командувача і міністра оборони, немає оцих абсурдних конфліктів як було при Тарану і Хомчаку", - сказала вона.

Щодо звинувачень, які пролунали на адресу МОУ у нібито завищенні цін на послуги харчування, то Бобровська не виключає штучності цього конфлікту.

"Подекуди міг бути штучно піднятий і просунутий. Можливо, така версія теж має місце. Але для мене вся ця історія, оскільки я воювала з попереднім монополістом "Волонтером", вона є доволі неоднозначною з двох боків", - сказала вона, додавши, що з темою закупівель профільний комітет буде продовжувати працювати.

Зокрема, йдеться про наміри нардепів частково відкрити інформацію про тендери Міноборони, але так, щоб це не зашкодило нацбезпеці країни.

Разом з тим, Бобровська вважає, що розібратися треба із тим, як чинні контракти МО були злиті у відкритий доступ.

"Якщо ми говоримо об‘єктивно, то так, вже стоїть питання не лише про ціни й фірми, які виграли контракт, їх бенефіціарів, процедури тендерів, і чому вони закриті, а й про те, що треба розбиратися, хто зливає такі документи. Це все стає питанням єдиним, на яке суспільство має отримати відповідь", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялось про нібито завищення цін на послуги харчування, які закуповує Міноборони. В оборонному відомстві ці закиди спростували та ініціювали засідання профільного комітету ВРУ.

На комітеті особисто виступав Олексій Резніков, який пояснив механізм ціноутворення та запевнив у тому, що МОУ закуповує послуги харчування для армії за ринковими цінами.