В оборонном комитете ВР заявили, что министр обороны отвечает занимаемой должности

Министр обороны Алексей Резников сегодня отвечает занимаемой должности. Он сдержал слово о демонополизации рынка продовольственных закупок и достойно работает на международной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена комитета по обороне, нацбезопасности и разведке Соломию Бобровскую.

По ее словам, после вчерашнего заседания оборонного комитета, где министр обороны Алексей Резников предоставлял информацию о закупке продуктов питания для армии, депутаты еще продолжат прорабатывать эту тему.

Вместе с тем работу Резникова в должности министра обороны в целом Бобровская оценивает положительно.

"Я считаю, что Алексей на своей позиции. У него была принципиальная позиция год назад, и он сдержал свое слово - по питанию и закупкам уничтожить монополиста и больше не повторять угрозу безопасности по закупкам. Также он отрабатывает на международном уровне. И у него на самом деле гражданская политическая должность. Наконец, есть разграничение между функциональными обязанностями главного командующего и министра обороны, нет этих абсурдных конфликтов как было при Таране и Хомчаке", - сказала она.

Относительно обвинений, прозвучавших в адрес МОУ в якобы завышении цен на услуги питания, Бобровская не исключает искусственности этого конфликта.

"Где-то мог быть искусственно поднят и продвинут. Возможно, такая версия тоже имеет место. Но для меня вся эта история, поскольку я воевала с предыдущим монополистом "Волонтером", она довольно неоднозначна с двух сторон", - сказала она, добавив, что с темой закупок профильный комитет будет продолжать работу.

В частности, речь идет о намерениях нардепов частично открыть информацию о тендерах Минобороны, но так, чтобы это не помешало нацбезопасности страны.

Вместе с тем, Бобровская считает, что разобраться следует с тем, как действующие контракты МО были слиты в открытый доступ.

"Если мы говорим объективно, то да, уже стоит вопрос не только о ценах и фирмах, выигравших контракт, их бенефициарах, процедурах тендеров, и почему они закрыты, но и о том, что надо разбираться, кто сливает такие документы. Это все становится единственным вопросом, на которое общество должно получить ответ", - подытожила она.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о якобы завышении цен на услуги питания, закупаемые Минобороны. В оборонном ведомстве эти упреки опровергли и инициировали заседание профильного комитета ВРУ.

На комитете лично выступал Алексей Резников, объяснивший механизм ценообразования и заверивший в том, что МОУ закупает услуги питания для армии по рыночным ценам.