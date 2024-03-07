В оборонному комітеті Ради хочуть розслідувати відео знищення HIMARS на фронті

У мережі з'явилося відео начебто першого випадку знищення реактивної системи залпового вогню HIMARS. У Комітеті ВР з питань оборони та розвідки зазначили, що перша за понад півтора року втрата цієї зброї, потребує ретельного розслідування.

Про це заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Свобода.Live.

За його словами, наведення точного удару балістичної ракети "Іскандер" на ціль, потребує багато часу. Він додав, що на оприлюднених кадрах HIMARS стріляє з тилу і ворожа розвідка активно працює на його виявлення.

"Коли ось так літають і його "змальовують" – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО, хто забезпечував повітряну безпеку. Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію", - сказав Костенко.

Відео зі знищенням HIMARS

Днями американське видання Newsweek та низка ЗМІ поширили відео, на якому начебто російські військові вразили українську РСЗВ HIMARS на відстані понад 40 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Інцидент стався неподалік від села Никанорівка Покровського району Донецької області.

Ситуація на фронті

6 березня Інститут вивчення війни повідомив, що на лівому березі Херсонської області Сили оборони вперше використали по позиціях ворога надані Францією бомби AASM Hammer.

Раніше ЗСУ з HIMARS знищили пускову установку дронів ZALA та "Ланцет".

20 лютого Сили оборони вдарили двома ракетами HIMARS по полігону окупантів під тимчасово окупованою Волновахою Донецької області. Загинули щонайменше 60 загарбників.

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