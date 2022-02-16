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Оборонное планирование, гражданская защита и соглашения с ЕС: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 16 февраля 2022 08:55
Оборонное планирование, гражданская защита и соглашения с ЕС: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада собирается на заседание 16 февраля. Нардепы, в частности, рассмотрят законопроект об усовершенствовании процедур оборонного планирования.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.

Парламентарии сегодня, в частности, рассмотрят:

  • отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога" (7001);
  • законопроект об усовершенствовании процедур оборонного планирования (4210);
  • законопроект о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере гражданской защиты и центральным органом исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданской защиты (5847);
  • законопроект о об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (6051);
  • законопроект о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины (4664);
  • законопроект о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (0142);
  • законопроект о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве (0144).

Напомним, чиновникам могут запретить выезд из Украины на период военного положения.

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