Оборонное планирование, гражданская защита и соглашения с ЕС: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада собирается на заседание 16 февраля. Нардепы, в частности, рассмотрят законопроект об усовершенствовании процедур оборонного планирования.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.
Парламентарии сегодня, в частности, рассмотрят:
- отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога" (7001);
- законопроект об усовершенствовании процедур оборонного планирования (4210);
- законопроект о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере гражданской защиты и центральным органом исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданской защиты (5847);
- законопроект о об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (6051);
- законопроект о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины (4664);
- законопроект о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (0142);
- законопроект о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве (0144).