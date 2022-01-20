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Оборонное, но летальное. Кулеба анонсировал новые поставки оружия из США

Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые поставки оружия из США. По его словам, это будет оборонное оружие, но при этом летальное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Второй итог (визита госсекретаря Энтони Блинкена, - ред.) - США готовы и в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборонного оружия включительно с летальным. Оборонного, но летального", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что Государственный департамент США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие.

По данным CNN, Вашингтон рассматривает вопрос дополнительных поставок в Украину минометов, боеприпасов, противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов.

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Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаОружие в Украине