Оборонна, але летальна. Кулеба анонсував нові поставки зброї із США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові постачання зброї із США. За його словами, це буде оборонна зброя, але при цьому летальна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Другий підсумок (візиту держсекретаря Ентоні Блінкена, - ред.) - США готові й надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми отримали у грудні, а й про додаткові обсяги оборонної зброї включно зі летальною. Оборонною, але летальною", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державний департамент США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю.
За даними CNN, Вашингтон розглядає питання додаткових постачань до України мінометів, боєприпасів, протитанкових ракет Javelin та зенітно-ракетних комплексів.