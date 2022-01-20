Оборонное, но летальное. Кулеба анонсировал новые поставки оружия из США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые поставки оружия из США. По его словам, это будет оборонное оружие, но при этом летальное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Второй итог (визита госсекретаря Энтони Блинкена, - ред.) - США готовы и в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборонного оружия включительно с летальным. Оборонного, но летального", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее стало известно, что Государственный департамент США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие.
По данным CNN, Вашингтон рассматривает вопрос дополнительных поставок в Украину минометов, боеприпасов, противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов.