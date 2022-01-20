Оборонное, но летальное. Кулеба анонсировал новые поставки оружия из США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые поставки оружия из США. По его словам, это будет оборонное оружие, но при этом летальное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Второй итог (визита госсекретаря Энтони Блинкена, - ред.) - США готовы и в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборонного оружия включительно с летальным. Оборонного, но летального", - отметил Кулеба.