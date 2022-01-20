ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оборонна, але летальна. Кулеба анонсував нові поставки зброї із США

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 січня 2022 12:23
Оборонна, але летальна. Кулеба анонсував нові поставки зброї із США Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові постачання зброї із США. За його словами, це буде оборонна зброя, але при цьому летальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Другий підсумок (візиту держсекретаря Ентоні Блінкена, - ред.) - США готові й надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми отримали у грудні, а й про додаткові обсяги оборонної зброї включно зі летальною. Оборонною, але летальною", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державний департамент США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю.

За даними CNN, Вашингтон розглядає питання додаткових постачань до України мінометів, боєприпасів, протитанкових ракет Javelin та зенітно-ракетних комплексів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба Зброя в Україні
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом