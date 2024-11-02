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Оборонний кредит. У Польщі можуть змінити спосіб допомоги для України щодо зброї

Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Варшава ініціює надання Україні можливості купувати озброєння у польських виробників у рамках кредитної програми. Вона передбачає розрахування за продукцію після перемоги у війні з РФ та повоєнного відновлення країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Polsat News.

За словами керівника польського зовнішньополітичного відомства, таку ініціативу було внесено до парламенту главою уряду Дональдом Туском. 

Так, у розмові з журналістами щодо допомоги Україні Сікорський наголосив, що уряд прем'єра "вніс пропозицію про оборонний кредит".

"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуй у польських заводів у кредит, а коли відбудуєш, то віддаси", - пояснив глава МЗС Польщі цей задум.

Допомога Польщі для України

Нагадаємо, Польща з початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні допомогу у військовій сфері (йдеться про різну зброю, зокрема бронетехніку, військові літаки та гелікоптери), гуманітарній та політичній.

Так, за словами польського президента Анджея Дуди під час візиту до Києва у серпні, загальна вартість допомоги українській стороні становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, тобто близько 100 млрд злотих (близько 25 млрд доларів).

Лідер Польщі розповів, що країна надала Україні майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Загалом українським захисникам було надано понад тисячу одиниць важкої техніки. Крім того, були надані також колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів.

Додамо, раніше Сікорський відреагував на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо передачі Польщею винищувачів МіГ-29 на потреби ЗСУ в рамках оборонної допомоги та про те, що Варшава наразі не надає Києву такі літаки. 

Зокрема, глава МЗС Польщі заявив, що Варшава зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша держава.

 

 

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