Дуда назвав загальну вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні

Польща з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військову допомогу, вартість якої сягає близько 3 млрд доларів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

За словами Дуди, загальна вартість допомоги Україні - військової, гуманітарної та іншої - становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, близько 100 млрд злотих (близько 25 млрд доларів).

"Це справді величезні суми. 12 мільярдів злотих (3 млрд доларів - ред.) лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", - додав глава польської держави.

Він також розповів, що Польща надала Україні майже 400 танків, серед яких - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Загалом українським захисникам було надано понад тисячу одиниць важкої техніки.

Дуда нагадав, що Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, а також 10 винищувачів МіГ-29, 10 вертольотів.