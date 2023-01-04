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Оборонні потреби України та ситуація на фронті: Зеленський поговорив з прем'єром Данії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

"Обговорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонні потреби України на фоні викликів та погроз з боку РФ. Детально ознайомив із ситуацією на фронті. Скоординували подальші кроки для зміцнення українсько-датського партнерства", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, президент обговорив оборонні потреби України з прем'єром Норвегії Гаром Стере.

Також ми писали, що кілька тижнів тому уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

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Володимир ЗеленськийДопомога УкраїніДанияВійна Росії проти України