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Оборонна підтримка і не тільки. Зеленський анонсував нові безпекові угоди

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна готує нові безпекові угоди зі своїми партнерами на найближчі тижні. Йдеться, зокрема, і про оборонну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Готуємо нові угоди з безпеки з нашими партнерами. Дуже предметні", - сказав президент.

За його словами, вони стосуються оборонної підтримки українських воїнів, а також цілком конкретні фінансові гарантії для країни.

Президент розповів і про політичну взаємодію, яка наближає Україну до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. 

"Уже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод. Вдячний нашим командам, які їх готують, вдячний партнерам", - додав президент.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн. Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

Перший такий договір було підписано у січні з Британією. А цього тижня документи було підписано з Німеччиною та Францією. Крім того, прессекретар президента Сергій Никифоров анонсував підписання договорів ще із двома країнами НАТО.

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