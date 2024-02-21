RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оборонная поддержка и не только. Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Готовим новые соглашения по безопасности с нашими партнерами. Очень предметные", - сказал президент.

По его словам, они касаются оборонной поддержки украинских воинов, а также вполне конкретные финансовые гарантии для страны.

Президент рассказал и о политическом взаимодействии, которое приближает Украину к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе. 

"Уже в ближайшие недели готовим несколько новых соглашений по безопасности. Благодарен нашим командам, которые их готовят, благодарен партнерам", - добавил президент.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран. Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине в случае повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. А на этой неделе документы были подписаны с Германией и Францией. Кроме того, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине