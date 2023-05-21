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Оборонна операція триває. ЗСУ показали знищення ворожої техніки під Бахмутом

Фото: бої під Бахмутом тривають (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові під Бахмутом знищили майже десять одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Робота 3-ї окремої штурмової бригади дозволила знищити 9 одиниць ворожої техніки:

  • один танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 автомобілі.

"Оборонна операція продовжується", - додав командувач Сухопутних військ.

Ситуація в Бахмуті

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчора, 20 травня, заявив, що його найманці нібито змогли встановити повний контроль над Бахмутом. Однак це спростували як українські чиновники, так і сам президент, наголошуючи, військові ЗСУ досі в місті, а бої тривають.

Водночас сьогодні заступник міністра оборони Ганни Маляр запевнила, що українські воїни взяли Бахмут у напівоточення та продовжили зберігати контроль над частиною міста.

Зауважимо, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади просунулись на околицях Бахмута ще на 700 м углиб.

"1730м у довжину, та в глиб - ще 700м зачищеної від ворога території. При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки - розбиті у мотлох", - повідомили вони на своїй сторінці в Facebook.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

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