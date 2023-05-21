RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оборонительная операция продолжается. ВСУ показали уничтожение вражеской техники под Бахмутом

Фото: бои под Бахмутом продолжаются (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные под Бахмутом уничтожили около десяти единиц военной техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Работа 3-й отдельной штурмовой бригады позволила уничтожить 9 единиц вражеской техники:

  • один танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 автомобиля.

"Оборонительная операция продолжается", - добавил командующий Сухопутными войсками.

Ситуация в Бахмуте

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вчера, 20 мая, заявил, что его наемники якобы смогли установить полный контроль над Бахмутом. Однако это опровергли как украинские чиновники, так и сам президент, отмечая, что военные ВСУ до сих пор в городе, а бои продолжаются.

В то же время, сегодня заместитель министра обороны Анны Маляр заверила, что украинские воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжили сохранять контроль над частью города.

Заметим, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продвинулись в окрестностях Бахмута еще на 700 м вглубь.

"1730м в длину, и вглубь - еще 700м зачищенной от врага территории. При попытке вернуть отраженные ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение - разбиты в хлам", - сообщили они на своей странице в Facebook.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против Украины