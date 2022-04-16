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Оборонительная и макрофинансовая помощь. Зеленский поговорил с Джонсоном

Фото: Владимир Зеленский и Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский провел новый разговор с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном о ситуации на фронте и продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы государства.

Лидеры обеих стран продолжили двусторонний диалог. Зеленский поделился данными о ситуации в заблокированном Мариуполе.

"Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе", – написал президент.

Кроме того, Зеленский и Джонсон затронули и другие темы. В частности глава государства и британский премьер обсудили гарантии безопасности Украины.

Напомним, что российский МИД запретил Джонсону и другим британским чиновникам въезд в РФ.

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