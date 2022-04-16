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Оборонна та макрофінансова допомога. Зеленський поговорив із Джонсоном

Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський провів нову розмову з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном щодо ситуації на фронті та продовження підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.

Лідери обох країн продовжили двосторонній діалог. Зеленський поділився даними щодо ситуації у заблокованому Маріуполі.

"Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі", – написав президент.

Окрім того, Зеленський і Джонсон зачепили й інші теми. Зокрема, глава держави та британський прем'єр обговорили гарантії безпеки України.

Нагадаємо, що російське МЗС заборонило Джонсону та іншим британським урядовцям в'їзд до РФ.

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