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Оборонець збірної України повернувся до обойми "Шахтаря": він не грав із літа

Фото: Віктор Корнієнко незабаром повернеться на поле (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

До роботи в загальній групі донецького "Шахтаря" повернувся український оборонець Віктор Корнієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

24-річний фланговий виконавець відновив заняття з першою командою. Він залікував травму хрестоподібної зв'язки коліна.

Корнієнко після піврічної паузи знову опинився в розпорядженні тренерського штабу Ігора Йовічевіча. У четвер він разом із основою готувався до чергового поєдинку Прем'єр-ліги. 8 квітня "гірники" зіграють домашній матч вітчизняної першості проти харківського "Металіста".

У нинішньому сезоні Корнієнко до травми встиг зіграти 18 хвилин у 2-му турі УПЛ проти "Кривбаса". Тоді ж оборонець зазнав ушкодження та провів у лазареті півроку. Без нього основним виконавцем на лівому фланзі оборони став Михайліченко.

Наразі "Шахтар" – лідер чемпіонату України. "Гірники" набрали 43 очки та один пункт випереджають "Дніпро-1". У прийдешньому турі "спортклубівці" проекзаменують аутсайдера Прем'єр-ліги – "Львів".

До слова, раніше розібрали інсайд про інтерес збірної України до хорватського тренера Біліча.

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