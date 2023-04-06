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Защитник сборной Украины вернулся в обойму "Шахтера": он не играл с лета

Фото: Виктор Корниенко скоро вернется на поле (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

К работе в общей группе донецкого "Шахтера" вернулся украинский защитник Виктор Корниенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба.

24-летний фланговый исполнитель возобновил занятия с первой командой. Он залечил травму крестообразной связки колена.

Корниенко после полугодовой паузы снова оказался в распоряжении тренерского штаба Игора Йовичевича. В четверг он вместе с основой готовился к очередному поединку Премьер-лиги. 8 апреля "горняки" сыграют домашний матч отечественного первенства против харьковского "Металлиста".

В нынешнем сезоне Корниенко до травмы успел сыграть 18 минут во 2-м туре УПЛ против "Кривбасса". Тогда же защитник получил повреждение и провел в лазарете полгода. Без него основным исполнителем на левом фланге обороны стал Михайличенко.

В данный момент "Шахтер" – лидер чемпионата Украины. "Горняки" набрали 43 очка и один пункт опережают "Днепр-1". В грядущем туре "спортклубовцы" проэкзаменуют аутсайдера Премьер-лиги – "Львов".

К слову, ранее разобрали инсайд об интересе сборной Украины к хорватскому тренеру Биличу.

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