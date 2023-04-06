ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оборонець збірної України повернувся до обойми "Шахтаря": він не грав із літа

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 16:24
Оборонець збірної України повернувся до обойми "Шахтаря": він не грав із літа Фото: Віктор Корнієнко незабаром повернеться на поле (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

До роботи в загальній групі донецького "Шахтаря" повернувся український оборонець Віктор Корнієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

24-річний фланговий виконавець відновив заняття з першою командою. Він залікував травму хрестоподібної зв'язки коліна.

Корнієнко після піврічної паузи знову опинився в розпорядженні тренерського штабу Ігора Йовічевіча. У четвер він разом із основою готувався до чергового поєдинку Прем'єр-ліги. 8 квітня "гірники" зіграють домашній матч вітчизняної першості проти харківського "Металіста".

У нинішньому сезоні Корнієнко до травми встиг зіграти 18 хвилин у 2-му турі УПЛ проти "Кривбаса". Тоді ж оборонець зазнав ушкодження та провів у лазареті півроку. Без нього основним виконавцем на лівому фланзі оборони став Михайліченко.

Наразі "Шахтар" – лідер чемпіонату України. "Гірники" набрали 43 очки та один пункт випереджають "Дніпро-1". У прийдешньому турі "спортклубівці" проекзаменують аутсайдера Прем'єр-ліги – "Львів".

До слова, раніше розібрали інсайд про інтерес збірної України до хорватського тренера Біліча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар УПЛ Збірна України Чемпионат Украины
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів