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Оборонець збірної України підсилив середняка чемпіонату Франції

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Страсбург, Вівторок 24 січня 2023 09:15
Оборонець збірної України підсилив середняка чемпіонату Франції Фото: Едуард Соболь у таборі збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Із бельгійської Ліги Жупіле до Ліги 1 Франції перебрався фланговий оборонець Едуард Соболь. Відтепер він захищатиме кольори "Страсбурга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний українець покинув "Брюгге", в якому провів 3,5 роки. Вихованець запорізького "Металурга" познайомиться з третім європейським чемпіонатом після Чехії та Бельгії.

Соболь уклав із ельзасцями контракт до літа 2026-го. Трансфер оборонця коштував орієнтовно 2,5 млн євро. У новій команді український виконавець виступатиме під 77-м номером.

У нинішньому сезоні Соболь втратив місце в основі "Брюгге". Він провів лише 14 матчів (1 гол) у всіх турнірах. Усі 90 хвилин українець відіграв тільки двічі. Востаннє на полі Соболь з'являвся ще перед ЧС-2022.

"Страсбург" після першого кола в Лізі 1 йде на 16-й сходинці. В активі ельзасців 15 очок. Така ж кількість залікових балів у "Бреста" й "Аяччо", які перебувають у зоні вильоту. Цьогоріч із французької еліти вилетять 4 команди.

Новачок "Страсбурга" – другий футболіст збірної України, який переїхав у чемпіонат Франції цієї зими. У січні лави "Марселя" поповнив хавбек Маліновський. Натомість півзахисник Ігнатенко захищає кольори одного з лідерів Ліги 2 – "Бордо".

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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