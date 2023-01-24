Защитник сборной Украины усилил середняка чемпионата Франции

Из бельгийской Лиги Жупиле в Лигу 1 Франции перебрался фланговый защитник Эдуард Соболь. Теперь он будет защищать цвета "Страсбурга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

27-летний украинец покинул "Брюгге", в котором провел 3,5 года. Воспитанник запорожского "Металлурга" познакомится с третьим европейским чемпионатом после Чехии и Бельгии.

Соболь заключил с эльзасцами контракт до лета 2026 года. Трансфер защитника обошелся ориентировочно в 2,5 млн евро. В новой команде украинский исполнитель будет выступать под 77-м номером.

В нынешнем сезоне Соболь потерял место в основе "Брюгге". Он провел всего 14 матчей (1 гол) во всех турнирах. Все 90 минут украинец отыграл лишь дважды. В последний раз на поле Соболь появлялся еще перед ЧМ-2022.

"Страсбург" после первого круга в Лиге 1 идет на 16-й строчке. В активе эльзасцев 15 очков. Такое же количество зачетных баллов у "Бреста" и "Аяччо", которые находятся в зоне вылета. В этом году из французской элиты вылетят 4 команды.

Новичок "Страсбурга" – второй футболист сборной Украины, переехавший в чемпионат Франции этой зимой. В январе ряды "Марселя" пополнил хавбек Малиновский. Полузащитник Игнатенко в свою очередь защищает цвета одного из лидеров Лиги 2 – "Бордо".