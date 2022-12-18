Оборонець "Вашингтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Три шайби у ворота "Торонто Мейпл Ліфс" закинув досвідчений оборонець "Вашингтон Кепіталз" Ерік Густаффсон. Він опинився нагорі трійки зірок ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

30-річний швед відкрив рахунок у середині першого періоду. Він класно зіграв на добиванні після кидка Мілано від правого краю. А на старті другої 20-хвилинки скандинав класно підключився до атаки та замкнув дальню стійку після прострілу.

У третьому ж періоді Густафссон встановив остаточний результат (5:2). Оборонець потужним кидком із лівої зони вкидання зняв павутину з-під поперечини воріт "Торонто". Ці шайби стали для шведського хокеїста прем'єрними за "Вашингтон".

Перемога "Кепіталз" дозволила продовжити гонитву за місце в плей-офф від дивізіону Метрополітен. Наразі вашингтонці посідають 6-те місце (36 очок) і відстають від "Нью-Йорк Айлендерс" усього на один пункт.

Доповнили топ-3 зірок вечора воротар "Анахайма" Лукаш Достал і нападник "Тампи-Бей" Брендон Хейгл. Чеський голкіпер зробив 46 сейвів за матч проти "Едмонтона" (4:3). Натомість вінгер "блискавок" оформив дубль і записав до свого активу асист проти "Монреаля" (5:1).