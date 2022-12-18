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Оборонець "Вашингтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Вашингтон, Неділя 18 грудня 2022 11:27
Оборонець "Вашингтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Ерік Густафссон щойно закинув третю шайбу (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Три шайби у ворота "Торонто Мейпл Ліфс" закинув досвідчений оборонець "Вашингтон Кепіталз" Ерік Густаффсон. Він опинився нагорі трійки зірок ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

30-річний швед відкрив рахунок у середині першого періоду. Він класно зіграв на добиванні після кидка Мілано від правого краю. А на старті другої 20-хвилинки скандинав класно підключився до атаки та замкнув дальню стійку після прострілу.

У третьому ж періоді Густафссон встановив остаточний результат (5:2). Оборонець потужним кидком із лівої зони вкидання зняв павутину з-під поперечини воріт "Торонто". Ці шайби стали для шведського хокеїста прем'єрними за "Вашингтон".

Перемога "Кепіталз" дозволила продовжити гонитву за місце в плей-офф від дивізіону Метрополітен. Наразі вашингтонці посідають 6-те місце (36 очок) і відстають від "Нью-Йорк Айлендерс" усього на один пункт.

Доповнили топ-3 зірок вечора воротар "Анахайма" Лукаш Достал і нападник "Тампи-Бей" Брендон Хейгл. Чеський голкіпер зробив 46 сейвів за матч проти "Едмонтона" (4:3). Натомість вінгер "блискавок" оформив дубль і записав до свого активу асист проти "Монреаля" (5:1).

До слова, напередодні вінгер "Міннесоти" Цуккарелло очолив хіт-парад НХЛ із хет-триком проти "Чикаго".

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