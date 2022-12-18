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Защитник "Вашингтона" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Вашингтон, Воскресенье 18 декабря 2022 11:27
Защитник "Вашингтона" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Эрик Густафссон только что забросил третью шайбу (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Три шайбы в ворота "Торонто Мейпл Лифс" забросил опытный защитник "Вашингтон Кэпиталз" Эрик Густаффсон. Он оказался наверху тройки звезд игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

30-летний швед открыл счет в середине первого периода. Он классно сыграл на добивании после броска Милано с правого края. А на старте второй 20-минутки скандинав классно подключился к атаке и замкнул дальнюю стойку после прострела.

В третьем периоде Густафссон установил окончательный результат (5:2). Защитник мощным броском из левой зоны вбрасывания снял паутину из-под перекладины ворот "Торонто". Эти шайбы стали для шведского хоккеиста премьерными в составе "Вашингтона".

Победа "Кэпиталз" позволила продлить погоню за место в плей-офф от дивизиона Метрополитен. В данный момент вашингтонцы занимают 6-е место (36 очков) и отстают от "Нью-Йорк Айлендерс" всего на один пункт.

Дополнили топ-3 звезд вечера вратарь "Анахайма" Лукаш Достал и нападающий "Тампы-Бэй" Брэндон Хэйгл. Чешский голкипер совершил 46 сэйвов в матче против "Эдмонтона" (4:3). В свою очередь вингер "молний" оформил дубль и записал в свой актив ассист против "Монреаля" (5:1).

К слову, накануне вингер "Миннесоты" Цуккарелло возглавил хит-парад НХЛ с хет-триком против "Чикаго".

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