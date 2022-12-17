Нападник "Міннесоти" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Вінгер "Міннесоти Вайлд" Матс Цуккарелло з трьома закинутими шайбами став найкращим гравцем чергового ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Норвежець відкрив рахунок на 5-й хвилині поєдинку проти "Чикаго". Капрізов передачею з правої зони вкидання вивів ветерана на ворота, тож йому залишилося лише пдставити ключку. На старті другого періоду Цуккарелло віддячив росіянину своїм асистом.

А під завісу другої 20-ї хвилинки скандинав завершив комбінацію "Вайлд" у більшості, оформивши кидок із лівої зони вкидання після пасу Болді. Добив лівий нападник "Міннесоти" чикагців у фінальні хвилини, коли відправив шайбу в порожні ворота "Блекгокс" (4:1).

Для Цуккарелло цей хет-трик став першим із 2015 року. Тоді він ще захищав кольори "Нью-Йорк Рейнджерс". У нинішньому сезоні норвезький хокеїст набрав 34 очки за системю гол+пас (13 шайб, 21 передача).

До топ-3 зірок вечора також потрапили нападник "Сент-Луїса" Джордан Кайру та вінгер "Арізони" Клейтон Келлер. Перший дублем доклався до виїзної перемоги над "Калгарі" (5:2). Натомість другий закинув дві шайби "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4).