Оборонець "Флориди" з переможною шайбою очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадець став героєм флоридців у протистоянні з "Чикаго" на домашньому льоду. 28-річний оборонець оформив результативну передачу в 3-му періоді та відзначився голом в овертаймі.

У середині додаткової 5-хвилинки "Флорида" організувала затяжну атаку на ворота "Блекгокс". Барков від синьої лінії відпасував на Монтура, який перебував перед голкіпером чикагців. Оборонець "Пантерз" не знітився і з розвороту відправив шайбу під Мразеком.

Завдяки перемозі "Флорида" скоротила відставання від трійки лідерів Атлантичного дивізіону. Наразі Монтур і компанія набрали 72 очки та перебувають на відстані 10-ти пунктів від "Тампи-Бей". "Чикаго" ж – безнадійний аутсайдер Центрального дивізіону.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Флориди" Меттью Ткачук і воротар "Анахайма" Джон Гібсон. Перший оформив 3 асисти проти "Блекгокс". Натомість голкіпер оформив 36 сейвів і допоміг переграти "Калгарі" на виїзді.

Усі результати вечора в НХЛ: