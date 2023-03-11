Защитник "Флориды" с победной шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали защитника "Флориды Пантерз" Брэндона Монтура первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Канадец стал героем флоридцев в противостоянии с "Чикаго" на домашнем льду. 28-летний защитник оформил результативную передачу в 3-м периоде и отличился голом в овертайме.
В середине дополнительной 5-минутки "Флорида" организовала затяжную атаку на ворота "Блэкхокс". Барков от синей линии отпасовал на Монтура, оказавшемуся перед голкипером чикагцев. Защитник "Пантерз" не дрогнул и с разворота отправил шайбу под Мразеком.
Благодаря победе "Флорида" сократила отставание от тройки лидеров Атлантического дивизиона. Теперь Монтур и компания набрали 72 очка и находятся на расстоянии 10-ти пунктов от "Тампы-Бэй". "Чикаго" же – безнадежный аутсайдер Центрального дивизиона.
В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Флориды" Мэттью Ткачук и вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Первый оформил 3 ассиста против "Блэкгокс". Голкипер оформил 36 сейвов и помог переиграть "Калгари" на выезде.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Флорида" – "Чикаго" – 4:3 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 1:0)
- "Калгари" – "Анахайм" – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
К слову, накануне капитан "Айлендерс" Ли стал лучшим хоккеистом дня с дублем против "Питтсбурга".
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