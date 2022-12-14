Оборонець "Фінікса" заблокував кидок і оформив ефектний данк: момент дня в НБА

24-річний нігерієць класно проявив себе під завісу другої чверті. Він не дав Портеру закинути триочковий і миттєво втік у контратаку. Випад "другого номера" арізонців завершився видовищним слемданком.

Старань Окогі забракло для позитивного для "Фінікса" результату. "Санз" без шансів програли "Г'юстону" на виїзді (97:111). Тим не менше, команда нігерійського оборонця зберегла позиції в зоні плей-офф Західної конференції НБА.

Сам Окогі провів на паркеті 20 хвилин. За цей час він встиг набрати 10 очок, зробив 6 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Рокетс" Джейлен Грін (26 пунктів).

Хто такий Джош Окогі

Уродженець Лагоса, навчався в Технологічному інституті Джорджії. Першокурсником потрапив до збірної сезону Конференції атлантичного узбережжя в Національній асоціації студентського спорту.

Виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2018. "Міннесота Тімбервулвз" обрала нігерійця під 20-м номером у першому раунді. Став гравцем основи після переходу Батлера до "Філадельфії".

У складі "Фінікса" проводить перший сезон. Середні цифри Окогі загалом не вражають – 3.8 очок, 2.4 підбирання, 0.9 передач, 0.6 перехоплень за 9,5 хвилин на майданчику.