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Оборонець "Фінікса" заблокував кидок і оформив ефектний данк: момент дня в НБА

Фото: Джош Окогі (в центрі) завжди в боротьбі (heraldandnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих епізодів ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Фінікс Санз" Джош Окогі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний нігерієць класно проявив себе під завісу другої чверті. Він не дав Портеру закинути триочковий і миттєво втік у контратаку. Випад "другого номера" арізонців завершився видовищним слемданком.

Старань Окогі забракло для позитивного для "Фінікса" результату. "Санз" без шансів програли "Г'юстону" на виїзді (97:111). Тим не менше, команда нігерійського оборонця зберегла позиції в зоні плей-офф Західної конференції НБА.

Сам Окогі провів на паркеті 20 хвилин. За цей час він встиг набрати 10 очок, зробив 6 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Рокетс" Джейлен Грін (26 пунктів).

Хто такий Джош Окогі

Уродженець Лагоса, навчався в Технологічному інституті Джорджії. Першокурсником потрапив до збірної сезону Конференції атлантичного узбережжя в Національній асоціації студентського спорту.

Виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2018. "Міннесота Тімбервулвз" обрала нігерійця під 20-м номером у першому раунді. Став гравцем основи після переходу Батлера до "Філадельфії".

У складі "Фінікса" проводить перший сезон. Середні цифри Окогі загалом не вражають – 3.8 очок, 2.4 підбирання, 0.9 передач, 0.6 перехоплень за 9,5 хвилин на майданчику.

До слова, напередодні форвард "Сан-Антоніо" Джонсон оформив блокшот у фінальній атаці суперника.

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