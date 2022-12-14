RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник "Финикса" заблокировал бросок и оформил эффектный данк: момент дня в НБА

Фото: Джош Окоги (в центре) всегда в борьбе (heraldandnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших эпизодов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Финикс Санз" Джош Окоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний нигериец классно проявил себя под занавес второй четверти. Он не дал Портеру забросить трехочковый и мгновенно убежал в контратаку. Выпад "второго номера" аризонцев завершился зрелищным слэм-данком.

Стараний Окоги не хватило для положительного для "Финикса" результата. "Санз" без шансов проиграли "Хьюстону" на выезде (97:111). Тем не менее, команда нигерийского защитника сохранила позиции в зоне плей-офф Западной конференции НБА.

Сам Окоги провел на паркете 20 минут. За это время он успел набрать 10 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Рокетс" Джейлен Грин (26 пунктов).

Кто такой Джош Окоги

Уроженец Лагоса, обучался в Технологическом институте Джорджии. Первокурсником попал в сборную сезона Конференции атлантического побережья в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2018. "Миннесота Тимбервулвз" выбрала нигерийца под 20-м номером в первом раунде. Стал игроком основы после перехода Батлера в "Филадельфию".

В составе "Финикса" проводит первый сезон. Средние цифры Окоги в целом не впечатляют – 3.8 очков, 2.4 подбора, 0.9 передач, 0.6 перехватов за 9,5 минут на площадке.

К слову, накануне форвард "Сан-Антонио" Джонсон оформил блок-шот в финальной атаке соперника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаскетболНБА