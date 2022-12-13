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Диво порятунку від форварда "Сан-Антоніо" на останніх секундах: момент дня в НБА

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Сан-Антоніо, Вівторок 13 грудня 2022 10:29
Диво порятунку від форварда "Сан-Антоніо" на останніх секундах: момент дня в НБА Фото: Келдон Джонсон просить йому зателефонувати (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Сан-Антоніо Сперс" Келдон Джонсон опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

23-річний американець гарантував перемогу техасців над "Клівлендом" (112:111). Саме він заблокував спробу баззера від атакувального оборонця "Кавальєрс" Донована Мітчелла. Джонсон в ефектному стрибку вибив м'яч, який уже летів до кошика.

Емоційна перемога "Сперс", однак, не надто покращила турнірне становище команди. "Сан-Антоніо" наразі йде на передостанній сходинці Західної конференції НБА та всерйоз ризикує пролетіти повз плей-офф сезону. "Клівленд" натомість залишився третім на Сході.

Сам Джонсон провів на паркеті 33,5 хвилини. За цей час він встиг набрати 21 очко, зробив 6 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став згаданий раніше Мітчелл (28 пунктів).

Хто такий Келдон Джонсон

Уродженець Вірджинії, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний під 29-м номером драфту НБА-2019 "Сан-Антоніо".

Сезон 2019/20 провів у складі "Сперс" та фарм-клубі техасців у Джі-Лізі– "Остін Сперс". У складі збірної США здобув "золото" Олімпіади в Токіо. Потрапив у ростер національної команди в останній момент через COVID конкурентів.

Спеціалізацією Джонсона під час навчання у коледжі були пошукові дослідження у сільському господарстві. Брат легкого форварда – Калеб – виступав за Університет Джорджтауна, звідки потрапив до "Остіна".

До слова, напередодні дебютант "Атланти" Гріффін очолив хіт-парад із переможним кидком під сирену.

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