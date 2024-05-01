Оборонець "Філадельфії" триочковим на останніх секундах вирвав овертайм: момент дня в НБА

Американець став співтворцем камбеку "76-х" у Нью-Йорку. На останній хвилині основного часу проти "Нікс" він наважився на дальній кидок і зрівняв рахунок перед сиреною (97:97).

У додатковому ігровому відрізку "Філадельфія" зуміла дотиснути "Нью-Йорк" (112:106). "Севенті Сіксерс" скоротили відставання у серії першого раунду плей-офф (2:3). Наступний матч зіграють у Пенсильванії в ніч проти п'ятниці, 3 травня.

Максі ще й став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 46 очок, зробив 5 підбирань і віддав 9 передач. У лавах "Нікс" Джейлен Брансон здобув 40 пунктів.

Хто такий Тайріз Максі

Уродженець Далласа, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Філадельфією" під 21-м номером на драфті НБА-2020.

Проводить четвертий сезон поспіль за "Севенті Сіксерс". Цьогоріч визнаний Гравцем асоціації з найбільшим прогресом, учасник Матчу всіх зірок-2024. У поєдинку проти "Нікс" оновив персональний рекорд результативності (46 очок). У складі збірної США U-18 тріумфував на ФІБА Америк-2018.

Відданий фанат усесвіту Marvel, а найулюбленіший герой звідти – Людина-павук. Створив благодійний фонд Tyrese Maxey Foundation, який співпрацює з іншими організаціями над запобіганням прогулів у школах Філадельфії.