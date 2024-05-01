Защитник "Филадельфии" трехочковым на последних секундах вырвал овертайм: момент дня у НБА

Американец стал сотворцем камбэка "76-х" в Нью-Йорке. На последней минуте основного времени против "Никс" он отважился на дальний бросок и сравнял счет перед сиреной (97:97).

В дополнительном игровом отрезке "Филадельфия" сумела дожать "Нью-Йорк" (112:106). "Севенти Сиксерс" сократили отставание в серии первого раунда плей-офф (2:3). Следующий матч сыграют в Пенсильвании в ночь на пятницу, 3 мая.

Макси еще и стал самым результативным в поединке. Он набрал 46 очков, сделал 5 подборов и отдал 9 передач. В рядах "Никс" Джейлен Брансон получил 40 пунктов.

Кто такой Тайриз Макси

Уроженец Далласа, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Филадельфией" под 21-м номером на драфте НБА-2020.

Проводит четвертый сезон подряд за "Севенти Сиксерс". В этом году признан Самым прогрессирующим игроком ассоциации, участник Матча всех звезд-2024. В поединке против "Никс" обновил персональный рекорд результативности (46 очков). В составе сборной США U-18 триумфовал на ФИБА Америк-2018.

Преданный фанат вселенной Marvel, а самый любимый герой оттуда – Человек-паук. Создал благотворительный фонд Tyrese Maxey Foundation, сотрудничающий с другими организациями по предотвращению прогулов в школах Филадельфии.